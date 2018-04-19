Юбилейный, 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг в столице. Торжественная церемония состоится в кинотеатре "Россия". Обычно ММКФ проходит летом, но в этом году его решено перенести на апрель из-за чемпионата мира по футболу.

Юбилейный, 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг в столице. Торжественная церемония состоится в кинотеатре "Россия". Обычно ММКФ проходит летом, но в этом году его решено перенести на апрель из-за чемпионата мира по футболу.Председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов ранее отметил, что программа получилась интересной и интригующей. Фильмы, которые не попали в основной конкурс, покажут в программе "Спектр", - сообщаетНа торжественной церемонии представят основные награды этого года, а также вручат почетный приз за вклад в мировой кинематограф. Имя его обладателя пока не называется. После церемонии покажут итальянский фильм "Неаполь под пеленой" Ферзана Озпетека, который входит в основной конкурс ММКФ.Всего в основной конкурс входит 16 картин. Россию, в частности, представляет фильм под названием "Ню" режиссера и актрисы Ян Гэ. Она выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева), с 2012 года - актриса "Гоголь-центра". В 2017 году стала финалисткой вокального шоу "Голос".Фильм "Ню" - ее режиссерский дебют. В ленте рассказана история китайской девушки, которая ищет в Москве свою любовь, но ей мешает языковой барьер.Также в основном конкурсе от России - фильм "Спитак" режиссера Александра Котта. Картина рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года.Еще одна российская картина - фильм "Царь-Птица" Эдуарда Новикова. Действие ленты происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои - пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.В основной конкурс также вошли картины "12-й человек" от создателя фильмов "Розовая пантера" и "Каратэ-пацан" Харальда Цварта (Норвегия), военная драма "Воспоминания солдата" (Республика Корея), "Гаспар едет на свадьбу" (Франция, Бельгия) от режиссера Антони Кордье, чьи ленты показывали на Венецианском фестивале.Кроме того, в конкурс включены картины "Гнев" про хладнокровные убийства (Португалия), режиссерский дебют оператора Мерседес Лаборде "Год Леона" (Аргентина), первый полнометражный фильм участника Каннского кинофестиваля Дастина Финели "Заблудшие" (Новая Зеландия).В основном конкурсе также участвуют картина "Ночной Бог" одного из самых известных современных казахских режиссеров Адильхана Ержанова (Казахстан), шекспировская "Офелия" (США) в интерпретации Клер Маккартни, "Ричард спускается в ад" участника Венецианского фестиваля Роберта Торре (Италия), "С пеной у рта" - о тренере служебных собак (Латвия, Польша, Литва), "Стойкость" - о больном раком бывшем капитане советской армии (Узбекистан), "Халеф" - о реинкарнации (Турция).В жюри основного конкурса вошли немецкая актриса Настасья Кински, российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло дель Брокко (председатель), американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссер Лян Цяо.Фильмом закрытия кинофестиваля станет канадская криминальная драма "Идентификация" режиссера Сэмуела Тивьерджа. Одну из главных ролей в ней сыграл актер Сами Насери, который возглавил жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.На фестивале также пройдет конкурс документального кино. В жюри вошли директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, продюсер, сценарист и режиссер Саулюс Бержинис. На их суд будут представлены ленты режиссеров из Республики Корея, Сербии, Германии, Италии, Канады, России и Швейцарии.Будет организована спецпрограмма "Persona: Ингмар Бергман" - большая ретроспектива, посвященная 100-летию знаменитого шведского режиссера, трехкратного лауреата премии "Оскар" Ингмара Бергмана. В рамках ретроспективы будет показано более 20 работ Бергмана, в том числе и те ленты, которые никогда не демонстрировали в России. Еще одним специальным событием ММКФ станет программа "Две недели длиной в 50 лет", состоящая из самых интересных фильмов Каннской секции "Двухнедельник режиссеров".Также зрители увидят программы "Эйфория сопротивления", "Восемь с половиной фильмов", где, в частности, покажут фильмы Берлинского кинофестиваля, "Фильмы, которых здесь не было", "Время женщин", "Век кино стран Балтии".Также организуют спецпроект, посвященный Брюсу Ли.Претерпят изменения показы российских фильмов - современные картины, имеющие потенциал для показа на зарубежных фестивалях или выхода в международный прокат, а также отечественные проекты, находящиеся на стадии work-in-progress, покажут зарубежным гостям, международным дистрибьюторам. Часть показов состоится в кинотеатрах городской сети "Москино". Традиционные "Российские программы" пройдут в Доме кино. Союз кинематографистов при участии молодежного центра представит новый проект "Фестиваль регионального молодежного кино России".ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. В 1972 году он вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно. Президент фестиваля - Никита Михалков.К 40-летию кинофестиваля сделают спецпроект "Свои". Организаторы ММКФ решили показать публике фильмы, которые открыл для мира Московский кинофестиваль. Считается, что именно с успехом в Москве связано начало восхождения звезд таких режиссеров, как Иштван Сабо ("Отец"), Ван Куанань ("Лунное затмение"), Явор Гырдев ("Дзифт"), Клод Жютра ("Мой дядя Антуан").