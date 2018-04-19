При содействии стран НАТО Украина готовится устроить химическую атаку против своих же войск в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой республики Эдуард Басурин. По его словам, провокация будет организована по образцу сирийской Думы.

При содействии стран НАТО Украина готовится устроитьхимическую атаку против своих же войск в Донбассе. Об этом заявил заместителькомандующего оперативным командованием Донецкой республики Эдуард Басурин. Поего словам, провокация будет организована по образцу сирийской Думы.Басурин отметил, что соответствующую информацию командованиеДНР получило из штаба Вооруженных сил Украины в городе Краматорск Донецкойобласти. Заместитель командующего отметил, что Киев намерен организоватьхимическую атаку в тесном взаимодействии с советниками из НАТО.По его словам, подготовкой провокации занимаются в 74-мцентре информационно-психологических операций ВСУ. Басурин подчеркнул, что вДНР нет и никогда не было запрещенных отравляющих веществ, приводитслова представителя оборонного ведомства самопровозглашенной республики."Этонеобходимо украинскому руководству для обоснования присутствия НАТО-вских войскпод видом миротворческого контингента в зоне конфликта, либо поставоклетального вооружения странами Запада", – пояснил намерения ЗападаБасурин.Провокация с применением химоружия в Сирии произошла 7апреля. Запад обвинил правительство Сирии в использовании отравляющих веществпротив боевиков в Думе – пригороде Дамаска. В Москве изначально выразилисомнение, что войска Башара Асада могли пойти на применение химического оружия.Позже догадки подтвердились. В Думе был найден 11-летниймальчик по имени Хасан. Он рассказал, что боевики заставили его сняться впостановочном ролике о якобы применении отравляющих веществ правительственнымивойсками против мирных жителей. За это ему дали немного еды – рис, финики ипеченье.На этом удивительные открытия не закончились. В ходе осмотраосвобожденных от боевиков населенных пунктов в Восточной Гуте, включая Думу,были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства. об этом набрифинге в четверг, 19 апреля, рассказала официальный представитель МИД РоссииМария Захарова. По ее словам, оружие могло быть использовано террористами.