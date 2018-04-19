Супруга нападающего московского Спартака
Луиса Адриано Камилла узнала о том, что ее благоверный завел любовницу. Темпераментная
бразильянка не поскупилась на крепкое словцо в адрес разлучницы.
Супруга нападающего московского "Спартака"
Луиса Адриано Камилла узнала о том, что ее благоверный завел любовницу. Темпераментная
бразильянка не поскупилась на крепкое словцо в адрес разлучницы.
О том, что спортсмен закрутил роман с 25-летней Юлией Мезенцевой из
подмосковного Одинцово, стало известно 18 апреля. Он проводит с ней все
свободное время, пока его жена с тремя детьми находятся на родине.
Но все тайное становится явным. Камилла прилетела в
Москву, чтобы поддержать любимого мужа в матче "Спартак" —
"Тосно". Когда она увидела супруга на поле, написала "Мое
сердце", сообщает Telegram-канал Super.
Сразу после матча она
узнала, что есть еще одна женщина, которая неравнодушна к Луису. "Ш***и
(девушки легкого поведения – прим. ред.) повсюду", – лаконично
прокомментировала она. К слову, в своем
закрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса "мой мужчина".
Напомним, старшая дочь
Алисия родилась в семье Луиса Адриано в
феврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано 9
сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранника химического
завода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.