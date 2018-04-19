Супруга нападающего московского Спартака Луиса Адриано Камилла узнала о том, что ее благоверный завел любовницу. Темпераментная бразильянка не поскупилась на крепкое словцо в адрес разлучницы.

Супруга нападающего московского "Спартака"Луиса Адриано Камилла узнала о том, что ее благоверный завел любовницу. Темпераментнаябразильянка не поскупилась на крепкое словцо в адрес разлучницы.О том, что спортсмен закрутил роман с 25-летней Юлией Мезенцевой изподмосковного Одинцово, стало известно 18 апреля. Он проводит с ней всесвободное время, пока его жена с тремя детьми находятся на родине.Но все тайное становится явным. Камилла прилетела вМоскву, чтобы поддержать любимого мужа в матче "Спартак" —"Тосно". Когда она увидела супруга на поле, написала "Моесердце", сообщает Telegram-канал Super.Сразу после матча онаузнала, что есть еще одна женщина, которая неравнодушна к Луису. "Ш***и(девушки легкого поведения – прим. ред.) повсюду", – лаконичнопрокомментировала она. К слову, в своемзакрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса "мой мужчина".Напомним, старшая дочьАлисия родилась в семье Луиса Адриано вфеврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано 9сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранника химическогозавода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.