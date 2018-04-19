Неравнодушие сотрудника полиции помогло избежать трагических последствий.

В УМВД России по Владимирской области поступило обращение от жительницы города Москвы. Женщина выражает благодарность сотруднику ОМВД России по Кольчугинскому району Ярославу Саркисяну.«Благодаря грамотным и своевременным действиям сержанта полиции Ярослава Саркисяна моя 83-летняя мама, инвалид 2 группы, потерявшаяся в чужом городе, быстро нашлась и снова оказалась дома», - говорится в письме.В середине марта текущего года сотрудник ППСп ОМВД России по Кольчугинскому району сержант полиции Ярослав Саркисян, патрулируя улицы районного центра в составе наряда, обратил внимание на женщину пожилого возраста, которая растерянно смотрела по сторонам. Полицейский обратился к ней. В ходе разговора выяснилось, что пенсионерка приехала из Москвы в гости к своему родственнику, но он не встретил её на вокзале. Связаться с ним бабушка не смогла и адреса проживания не знает.Сержант полиции принял решение доставить женщину в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и оказания необходимой помощи.Оперативно установив номер телефона, Ярослав Саркисян связался с дочерью бабушки, которая также проживает в столице. Взволнованная женщина рассказала, что уже двое суток ищет 83-летнюю маму, инвалида 2 группы, которая ушла из дома, не предупредив о том, куда отправилась.Уточнив все необходимые данные, полицейский проводил бабашку на вокзал, купил билет и попросил проводницу присмотреть за ней до необходимой станции, где пожилую женщину уже ждала дочь.