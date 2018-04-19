Семь памятников культуры будут отреставрированы в этом году в Подмосковье. Среди них Зимний театр в Орехово-Зуеве. Он был построен в начале прошлого столетия на деньги знаменитого фабриканта Саввы Морозова. На этой сцене выступали известные артисты, поэты и драматурги.

Семь памятников культуры будут отреставрированы в этом году в Подмосковье. Среди них Зимний театр в Орехово-Зуеве. Он был построен в начале прошлого столетия на деньги знаменитого фабриканта Саввы Морозова. На этой сцене выступали известные артисты, поэты и драматурги. Но главное, все это время там существовал любительский народный театр.В театральной вселенной он — спутник МХАТа, хоть и удален почти на 100 километров. Тут все по Станиславскому. Народные театры появились еще в начале прошлого столетия. И вот уже больше века на сцене Зимнего театра в Орехово-Зуеве играют непрофессиональные актеры.- Я всю жизнь проработал механиком на отделочной фабрике.- А я токарем работаю.Репетиции в свободное от работы время, спектакли — по выходным. Народный театр воспитал и народных артистов."Сухоруков Виктор Иванович начинал на этой сцене. Пришел ко мне, когда 6 классе учился. Был спектакль "Иван да Марья", он у меня княжича играл", — рассказывает Геннадий Каретников, режиссер Народного драматического театра."Представьте себе линию: на одном конце мой барак, на другом – школа, а посередине — городской Дворец культуры, ныне Зимний театр. Здесь я родился, тут учился, а тут я сочинялся. Зарождался нынешний Витя Сухоруков. Как там, Виктор Иваныч. Зимний театр для многих поколений — это кладезь мечтаний и надежд", — объясняет народный артист России Виктор Сухоруков.Зимний театр в Орехово-Зуеве, как и Московский художественный театр в Камергерском переулке, строился на деньги самого известного русского мецената Саввы Морозова. Но сходство лишь в механике сцены. Декорации, занавес — все на ручном управлении.В фойе чугунные лестницам, над залом люстра — чудо инженерной мысли, в светильник встроена вентиляция. Театр достойно сохранился и внутри, и снаружи, но обветшал. Реставрировать его будут поэтапно. Реставрация вернет фасаду его подлинный облик. Конечно, театр никогда не был розовым, это эпоха 2000-х годов. В 70-е годы он был желтым. Но архитектором задумывался из красного необработанного кирпича.Памятник фабричной архитектуры — он и похож на завод. Волнообразная кромка крыши, разноэтажность и труба — прямо в здании была котельная. Эти гигантские двери тоже будут реставрировать."В 1912 году сюда приезжал Большой театр. А у них декорации очень высокие. И вот для того, чтобы эти декорации протащить в здание, отрывались не только эти две створки, но и верхняя часть", — объясняет Александра Бирюкова, историк, заслуженный работник культуры Московской области.С фасада придется сбивать штукатурку, кирпич зачищать и укреплять. Реставраторы обещают справиться за несколько месяцев и закончить работу к новому сезону.