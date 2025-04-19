Минобразования Владимирской области опровергло информацию федеральных СМИ о реорганизации муромского дома ребенка. Речь о сюжете «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1», в котором

Минобразования Владимирской области опровергло информацию федеральных СМИ о реорганизации муромского дома ребенка. Речь о сюжете «33Live.Ru Дежурная часть» на телеканале «Россия 1», в котором рассказали о нарушениях прав малолетних сирот. По словам журналистов, власти собираются объединить детдом с местным интернатом прямо 1 июня, в День защиты детей. При этом воспитанники, которым нет и пяти лет,