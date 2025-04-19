Заболевание выявлено в поселке Золотуха.

В Кольчугинском районе Владимирской области по указу и.о. губернатора Александра Ремиги, введён карантин по бешенству. Заболевание выявлено в поселке Золотуха. С целью предотвращения распространения инфекции введены строгие ограничения.На территории эпизоотического очага запрещены лечение восприимчивых животных, доступ для посторонних лиц, ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных, а также перемещение животных и снятие шкур с трупов.Кроме того, в радиусе 1000 метров от очага объявлен неблагополучный пункт по бешенству, где также запрещены ярмарки и выставки, вывоз восприимчивых животных без санитарных условий, а также отлов диких животных.