Пожар с двумя пострадавшими произошел в Юрьев-Польском на Комсомольской улице. Деревянный дом №2 на 12 квартир загорелся вечером 18 апреля. Спасателей вызвали в 22:05, сообщает пресс-служба МЧС

Пожар с двумя пострадавшими произошел в Юрьев-Польском на Комсомольской улице. Деревянный дом №2 на 12 квартир загорелся вечером 18 апреля. Спасателей вызвали в 22:05, сообщает пресс-служба МЧС области. При этом пожар, судя по всему начался гораздо раньше, поскольку помощь вызвали слишком поздно. К приезду спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Сотрудники МЧС России ликвидировали