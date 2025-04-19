Операция длилась три с половиной часа.

Уникальная операция спасла 14-летнего мальчика из Владимира от инвалидности. Врачи Областной детской клинической больницы провели экстренную операцию после тяжёлой травмы таза, включая перелом вертлужной впадины и вывих бедренной кости.Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно. Мальчик уже начал реабилитацию и передвигается с помощью костылей.Врачи прогнозируют, что через два месяца он сможет отказаться от них и через полгода вернуться к активной жизни.