Центр Владимира на время Пасхального Крестного хода перекроют не на два часа, как сообщалось ранее, а на четыре. Ограничения по улицам Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская

Центр Владимира на время Пасхального Крестного хода перекроют не на два часа, как сообщалось ранее, а на четыре. Ограничения по улицам Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от Студеной горы до площади Фрунзе начнутся с 14:00 и продлятся до 18:00 (ранее участок собирались перекрывать с 16:00 до 18:00). Это следует из обновленного постановления