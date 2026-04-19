С годовщиной сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Александр Авдеев.

19 апреля служба занятости Владимирской области отмечает 35‑летие — именно в этот день 35 лет назад приняли закон «О занятости населения в Российской Федерации». С годовщиной сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Александр Авдеев.Глава региона отметил, что за три десятилетия организация сильно изменилась: из классической биржи труда она превратилась в многофункциональный кадровый оператор. Сегодня центры «Работа России» не просто помогают закрыть вакансии, а формируют команды для предприятий области и поддерживают профессиональное развитие жителей.В центрах можно бесплатно переобучиться, получить консультацию по резюме и выстроить индивидуальную карьерную траекторию. Особое внимание уделяют участникам специальной военной операции: карьерные консультанты сопровождают их от обучения до выхода на новое место работы. При филиалах центров работают клубы, где ветераны и их близкие обмениваются опытом и проходят психологические тренинги.Губернатор поблагодарил специалистов за профессионализм и чуткость, а ветеранов службы — за накопленный опыт, который помогает молодым коллегам. Он пожелал всем сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия и новых успехов.