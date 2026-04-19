Во Владимирской области прошел региональный этап четвёртой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры».Соискатели могли выбрать из более чем 3,5 тысяч вакансий от 350 работодателей. Основные площадки — 17 филиалов Кадрового центра «Работа России», а также вузы и колледжи.Среди предложений: свыше 100 позиций для молодых специалистов, в том числе оплачиваемые стажировки; вакансии с возможностью переобучения, расширенным соцпакетом и предоставлением жилья; специальные предложения для участников специальной военной операции и граждан с ограниченными возможностями здоровья.Больше половины вакансий — на промышленных и обрабатывающих предприятиях, четверть — в сферах торговли, ЖКХ, перевозок, общепита, сельского хозяйства, туризма. Есть предложения от бюджетных организаций: больниц, школ, детсадов и других.Например, компания «ЛЕККО» (городской округ Покров) оплачивает сотрудникам спорт, дает бесплатное питание и ДМС, а НПО «Наука» (Киржачский округ) предоставляет транспорт, компенсирует аренду жилья и проезд, выплачивает подъемные при переезде.Для школьников запустили Фестиваль профессий: в каждом муниципалитете ребят ждут интерактивные программы, где можно попробовать себя в разных специальностях.Федеральный этап ярмарки пройдет 26 июня — накануне Дня молодёжи.