Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить.Показпроекта «Сделано в Москве» (Москва)Коллективный показ врамках Московской недели моды прошел уже во второй раз. Стилистами показа вновьвыступили Миша и Китти, которые создали свыше 50 образов, составленных изтоваров более 35 локальных брендов – представителей малого и среднего бизнеса, участвующихв проекте «Сделано в Москве». Среди них – производители одежды Kolesman,Lubovi, Triumvirate, Victoria Andreyanova, Masterpeace, Sveta Rodina / СветаРодина, Vassa&Co, Solangel, Gapanovich, Granny's, Мурмуризм и многиедругие, дизайнеры сумок и аксессуаров Madame Chatelet, Pepfer, Svyazat,Création Pôle и другие. Показ посетили гости из мира моды, в том числе ЛилияРах, телеведущая, байер, Sauvage Group, стилист и телеведущая Лина Дембикова,эксперты моды Алексей Сухарев, Мария Червоткина, Александра Буримова, АнастасияАнисимова, Яна Короед и др. Один из стильных образов показа в качестве моделипредставила Виктория Петрова.IgorGulyaev(Санкт-Петербург)Завершал шестой деньМосковской недели моды бренд IgorGulyaev, представив коллекцию «В твоихобъятиях». Игорь Гуляев, создатель модного дома, вдохновлялся темойэмоциональной близости и тихой силой, которую несут человеческие отношения.Чтобы передать чувства защищенности и гармонии, креативный директор обратился кпластичным силуэтам, мягким фактурам и приглушенной палитре. В качествеакцентных элементов выступили меховые шапки-ушанки, головные уборы из разныхэпох, пушистые накидки, акцентные кейпы и 3D-аппликации.AlexanderVarlakov (Владивосток)Модный ансамбль красок ипринтов презентовал владивостокский бренд Alexander Varlakov. В линейкепредставлены неожиданные цветовые сочетания — блестяще-сапфировый с оранжевым итемно-оливковым, аквамарновый с яблочным, баклажановый с черным. Палитру пополнилии моно-образы в насыщенных гаммах: апельсиновый, алый, морской, хаки. Вкачестве принтов выступили гороховый и флористические мотивы.АтельеАргир / Atelier ArgearВ рамках Московскойнедели моды экспериментальную коллекцию представил бренд «Ателье Аргир». Воснову линейки легли асимметричные силуэты, декоративные трещины, формы в виде«гриба» и элементы защитной одежды и брони.ZlataPeczkowska (Москва)Основательницаодноименного бренда Злата Печковская представила коллекцию, вдохновленнуюгармонией и многообразием природы. Ее визуальный язык строится на игре текстур:перья, бахрома, сетка и полупрозрачные ткани соседствуют с плотнымиматериалами, создавая эффект живых, непрерывно меняющихся форм. Асимметрия,необработанные края и деконструкция подчеркивают мотивы движения и роста.Палитра объединяет мягкие пастельные тона с темными акцентами. Силуэты меняютсяот приталенных до многослойных.JuliaDalakian (Москва)Московский модный домJulia Dalakian представил осенне-зимнюю коллекцию под названием «Драма Шик».Микс гротеска, глубоких оттенков, акцентных элементов, дерзких фрагментов иизящных линий создают контраст между разными настроениями. Приглушенные природныегаммы: графитовый, глиняный, серо-голубой, болотный, — сочетаются с мятными,пыльно-розовыми и бежевыми палитрами. Отдельное внимание привлекли авторскиеакценты в виде уникальных аппликаций и необычного оформления швов. В коллекцииприсутствуют некоторые образы из предстоящей премьеры спектакля ПриморскогоДраматического Театра им. М. Горького «Великий Гэтсби. Прощание». Юлия Далакян,основательница одноименного бренда, выступает в спектакле художником покостюмам.