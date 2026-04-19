Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить.
Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить.
Показ
проекта «Сделано в Москве» (Москва)
Коллективный показ в
рамках Московской недели моды прошел уже во второй раз. Стилистами показа вновь
выступили Миша и Китти, которые создали свыше 50 образов, составленных из
товаров более 35 локальных брендов – представителей малого и среднего бизнеса, участвующих
в проекте «Сделано в Москве». Среди них – производители одежды Kolesman,
Lubovi, Triumvirate, Victoria Andreyanova, Masterpeace, Sveta Rodina / Света
Родина, Vassa&Co, Solangel, Gapanovich, Granny's, Мурмуризм и многие
другие, дизайнеры сумок и аксессуаров Madame Chatelet, Pepfer, Svyazat,
Création Pôle и другие. Показ посетили гости из мира моды, в том числе Лилия
Рах, телеведущая, байер, Sauvage Group, стилист и телеведущая Лина Дембикова,
эксперты моды Алексей Сухарев, Мария Червоткина, Александра Буримова, Анастасия
Анисимова, Яна Короед и др. Один из стильных образов показа в качестве модели
представила Виктория Петрова.
IgorGulyaev
(Санкт-Петербург)
Завершал шестой день
Московской недели моды бренд IgorGulyaev, представив коллекцию «В твоих
объятиях». Игорь Гуляев, создатель модного дома, вдохновлялся темой
эмоциональной близости и тихой силой, которую несут человеческие отношения.
Чтобы передать чувства защищенности и гармонии, креативный директор обратился к
пластичным силуэтам, мягким фактурам и приглушенной палитре. В качестве
акцентных элементов выступили меховые шапки-ушанки, головные уборы из разных
эпох, пушистые накидки, акцентные кейпы и 3D-аппликации.
Alexander
Varlakov (Владивосток)
Модный ансамбль красок и
принтов презентовал владивостокский бренд Alexander Varlakov. В линейке
представлены неожиданные цветовые сочетания — блестяще-сапфировый с оранжевым и
темно-оливковым, аквамарновый с яблочным, баклажановый с черным. Палитру пополнили
и моно-образы в насыщенных гаммах: апельсиновый, алый, морской, хаки. В
качестве принтов выступили гороховый и флористические мотивы.
Ателье
Аргир / Atelier Argear
В рамках Московской
недели моды экспериментальную коллекцию представил бренд «Ателье Аргир». В
основу линейки легли асимметричные силуэты, декоративные трещины, формы в виде
«гриба» и элементы защитной одежды и брони.
Zlata
Peczkowska (Москва)
Основательница
одноименного бренда Злата Печковская представила коллекцию, вдохновленную
гармонией и многообразием природы. Ее визуальный язык строится на игре текстур:
перья, бахрома, сетка и полупрозрачные ткани соседствуют с плотными
материалами, создавая эффект живых, непрерывно меняющихся форм. Асимметрия,
необработанные края и деконструкция подчеркивают мотивы движения и роста.
Палитра объединяет мягкие пастельные тона с темными акцентами. Силуэты меняются
от приталенных до многослойных.
Julia
Dalakian (Москва)
Московский модный дом
Julia Dalakian представил осенне-зимнюю коллекцию под названием «Драма Шик».
Микс гротеска, глубоких оттенков, акцентных элементов, дерзких фрагментов и
изящных линий создают контраст между разными настроениями. Приглушенные природные
гаммы: графитовый, глиняный, серо-голубой, болотный, — сочетаются с мятными,
пыльно-розовыми и бежевыми палитрами. Отдельное внимание привлекли авторские
акценты в виде уникальных аппликаций и необычного оформления швов. В коллекции
присутствуют некоторые образы из предстоящей премьеры спектакля Приморского
Драматического Театра им. М. Горького «Великий Гэтсби. Прощание». Юлия Далакян,
основательница одноименного бренда, выступает в спектакле художником по
костюмам.