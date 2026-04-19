В сентябре 2022 года Александра призвали по частичной мобилизации.

16 апреля в Камешковском округе простились с младшим сержантом Александром Михайловичем Ширкановым — участником специальной военной операции.Александр родился в 1993 году, учился в школе № 3 города Камешково, затем во Владимирском строительном колледже. После колледжа служил в Вооружённых Силах РФ под Екатеринбургом, а вернувшись домой, работал в филиале «Аскона» в Коврове.В сентябре 2022 года Александра призвали по частичной мобилизации — он служил наводчиком мотострелкового отделения. Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи на территории ДНР. За мужество и героизм Александр Михайлович посмертно награжден орденом Мужества.Похороны прошли с воинскими почестями. На церемонии прощания были родные, друзья, сослуживцы, земляки, а также представители местной администрации и военного комиссариата.