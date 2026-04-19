Во Владимирской области ищут 14‑летнюю Саиду Рахимжоновну Шайнусову. Девочка пропала 15 апреля, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Она может находиться в любом районе — просьба ко всем, кто что‑то знает, откликнуться.Саида живет в деревне Паново Меленковского района. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, черные волосы и тёмно‑карие глаза.В день исчезновения на девочке были: черная куртка, серая кофта, синие джинсы и белые кроссовки.