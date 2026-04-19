Об этом сообщила министр молодёжной политики Елена Янина на ежегодном заседании Совета по вопросам развития добровольчества.

Во Владимирской области добровольческое движение объединяет уже более 44 тысяч человек — свыше 4 тысяч из них присоединились к волонтёрской деятельности только с начала 2026 года. Об этом сообщила министр молодёжной политики Елена Янина на ежегодном заседании Совета по вопросам развития добровольчества.В регионе работает более 1 500 организаторов добровольческой деятельности и уже открыты 12 центров общественного развития «Добро.Центр», созданных совместно с Росмолодёжью и Ассоциацией Добро.РФ.Участники заседания обсудили создание муниципальных советов по развитию добровольчества и школьных волонтёрских отрядов, подготовку к «Весенней неделе добра» и участие области в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Представители Вязниковского округа и Коврова поделились успешными практиками — например, в Коврове уже отработали эффективные механизмы вовлечения молодёжи в добровольчество.Министр подчеркнула: муниципалитеты перестают просто поддерживать волонтёрские инициативы и становятся настоящими точками роста для всего движения. Задача властей — укреплять местные команды и давать им инструменты для развития.