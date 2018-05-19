Разбившийся близ Гаваны пассажирский самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Большинство пассажиров - кубинцы, за исключением пяти иностранцев и членов экипажа.

Разбившийся близ Гаваны пассажирский самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Большинство пассажиров — кубинцы, за исключением пяти иностранцев и членов экипажа.По данным кубинской газеты "Гранма", первые команды спасателей прибыли к месту авиакатастрофы через 12 минут после падения лайнера. Примерно через два часа после ЧП в Гаване начался ливень, что серьезно затруднило работы по спасению, сообщает ТАСС.Boeing-737, арендованный у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс в восточный город Ольгин, погибли 110 человек.Самолет упал сразу после взлета — примерно в 20 км к югу от Гаваны. После крушения четыре человека были госпитализированы, один из них впоследствии скончался в больнице.Последнее подобное происшествие произошло 25 декабря 1999 года, когда самолет Як-42 потерпел крушение в 12 километрах от испанского города Валенсия​​​. В результате инцидента погибли 22 человека, включая членов экипажа.