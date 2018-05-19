В результате авиакатастрофы на Кубе выжили три человека. Самолет Boeing-737 упал сразу после взлета примерно в 20 км к югу от Гаваны. Кроме того, еще один человек был доставлен с тяжелейшими травмами в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

В результате авиакатастрофы на Кубе выжили три человека. Самолет Boeing-737 упал сразу после взлета примерно в 20 км к югу от Гаваны. Кроме того, еще один человек был доставлен с тяжелейшими травмами в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в Ольгин (восток страны). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля рядом с первым терминалом аэропорта. На борту было 104 пассажира и экипаж, сообщает РИА Новости.Посольство РФ на Кубе пока не располагает данными о том, что на борту могли находиться россияне. Госдеп США в настоящее время тоже собирает информацию об американских гражданах в этом самолете.Президент России передал кубинскому народу слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе.По данным портала Cubadebate, "Боинг" был арендован у мексиканской авиакомпании и пилотировался иностранным экипажем.