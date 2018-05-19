Россиянин Вадим Микерин, осужденный за откаты на урановых сделках, депортирован из США в Россию после отбытия наказания.

Россиянин Вадим Микерин, осужденный за "откаты" на урановых сделках, депортирован из США в Россию после отбытия наказания.Об этом РИА Новости рассказала представитель иммиграционно-таможенной полиции США Джюстин Уилэн.Она подчеркнула, что в последний раз Микерин прилетел в США законным путем 16 августа 2014 года, а в октябре того же года арестован и в декабре 2015 осужден на четыре года тюрьмы, что означало депортацию после приговора.Микерина, который возглавлял корпорацию TENAM — американскую "дочку" компании "Техснабэкспорт", аффилированной с Росатомом, признали виновным в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде "откатов" на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана.Уран поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" и использовался как сырье для американских АЭС. Общая сумма контрактов составила 33 миллиона долларов.На суде Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.С учетом того, что проведенный в предварительном заключении срок был ему засчитан в счет тюремного срока, экс-глава TENAM вышел на свободу на несколько месяцев раньше завершения четырехлетнего срока заключения.