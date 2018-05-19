Как оказалось, что журналист интернет-газеты Washington Examiner Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, беседовал по телефону не с главой МИД Украины Павлом Климкиным, как он думал, а с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Как оказалось, что журналист интернет-газеты Washington Examiner Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, беседовал по телефону не с главой МИД Украины Павлом Климкиным, как он думал, а с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).Они дозвонились американцу после публикации его скандального материала и, представившись украинским министром иностранных дел, поблагодарили "за чудесную статью, которая так понравилась украинскому народу". Полная версия разговора оказалась в распоряжении РИА Новости."Позвольте мне высказать свое частное человеческое мнение. Я говорю не как министр, а как украинский гражданин, которому не безразлична судьба своей страны. Я с вами полностью согласен: мы имеем моральное право взорвать этот мост", — отметил пранкер от имени Климкина."В Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, то, значит, ты занимаешься правильным делом", — отметил в ходе беседы Том Роган.Обсуждая возбужденное в России уголовное дело против журналиста, пранкеры от имени Климкина пообещали Рогану полную поддержку, правовую помощь и даже пообещали взять на себя все расходы на процессе.Статья Рогана, в которой он предложил разбомбить Крымский мост через Керченский пролив, вышла в свет после того, как по мосту было официально открыто автомобильное движение. Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.Между тем сам Том Роган поспешил похвастаться в соцсетях, что получил поддержку на Украине и "замечательно поговорил" с Климкиным, который якобы пообещал помочь, если Россия попытается послать его в колонию особого режима "Черный дельфин".Правда, сам министр иностранных дел Украины эту информацию опроверг."Только что прочитал твит Тома Рогана. Забавно. Я никогда не говорил с этим человеком, и, откровенно говоря, статья не стоит того, чтобы ее комментировать", — сообщил Павел Климкин.