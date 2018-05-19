Руководство национальной футбольной федерации Японии и тренеры сборной страны опубликовали расширенный список игроков национальной команды, которая отправится на чемпионат мира 2018 года в Россию. В него вошел Кейсуке Хонда, выступавший в московском ЦСКА.

Руководство национальной футбольной федерации Японии и тренеры сборной страны опубликовали расширенный список игроков национальной команды, которая отправится на чемпионат мира 2018 года в Россию. В него вошел Кейсуке Хонда, выступавший в московском ЦСКА.Хонда перешел из стана армейцев в итальянский "Милан", откуда в прошлом сезоне перебрался в мексиканскую "Пачуку". Экс-армеец – единственный в составе сборной Японии представитель национального чемпионата Центральной Америки.В расширенном списке три вратаря, которые наверняка поедут в Россию: Эйдзи Кавасима ("Мец", Франция), Масааки Хигасигути ("Гамба Осака") и Косуке Накамура ("Касива"). А вот среди полевых игроков четверо покинут состав после 30 мая, на которое назначена товарищеская игра японцев в командой Ганы.В защитной линии Японии четверо игроков национального чемпионата — Томоаки Макино, Ватару Эндо (оба – "Урава"), Наомити Уэда, Ген Седзи (оба – "Касима"). Компанию им составили Юто Нагатомо ("Галатасарай", Турция), Готоку Сакаи ("Гамбург", Германия), Майя Йосида ("Саутгемптон", Англия), Хироки Сакаи ("Марсель", Франция).В полузащите вместе с Хондой заявлены Макото Хасебе ("Айнтрахт", Германия), Синдзи Кагава ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Рета Осима ("Кавасаки"), Тосихиро Аояма ("Хиросима"), Хотару Ямагути ("Сересо Осака"), Генки Харагути, Такаси Усами (оба – "Дюссельдорф", Германия), Кенто Мисао ("Касима"), Такаси Инуи ("Эйбар", Испания), Йосуке Идегути ("Культураль Леонеса", Импания).Эксперты также считают, что вряд ли будет отсеян из состав кто-то из нападающих – у японцев их всего четверо: Синдзи Окадзаки ("Лестер", Англия), Юя Осако ("Вердер", Германия), Йосинори Муто ("Майнц", Германия), Такума Асано ("Штутгарт", Германия).