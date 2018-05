30-летняя канадская певица Граймс, с которой сейчас встречается Илон Маск, сменила имя с Клэр на с (cо строчной и курсивом). Артистка заявила, что сделала в честь скорости света в вакууме, именно таким символом эту физическую величину обозначают в формулах.

30-летняя канадская певица Граймс, с которой сейчас встречается Илон Маск, сменила имя с "Клэр" на "с" (cо строчной и курсивом). Артистка заявила, что сделала в честь скорости света в вакууме, именно таким символом эту физическую величину обозначают в формулах.О смене имени Граймс (Клер Буше) написала в своем "Твиттере".i’m legally changing my name from claire to ‘c’ , as in the speed of light. {☄️ lowercase and italics