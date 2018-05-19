Международный Каннский кинофестиваль в субботу объявит своих лауреатов. В борьбе за Золотую пальмовую ветвь в этом году борется 21 картина.

Международный Каннский кинофестиваль в субботу объявит своих лауреатов. В борьбе за "Золотую пальмовую ветвь" в этом году борется 21 картина.Фаворитами являются "Пылающий" корейца Ли Чхан Дона, "Холодная война" поляка Павла Павликовски, "Капернаум" ливанки Надин Лабаки​​​. Есть шансы завоевать одну из наград фестиваля и у фильма "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова.Судить фильмы в этом году доверили жюри из пяти женщин и четырех мужчин под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт. Первым российским участником жюри смотра за последние 23 года стал режиссер Андрей Звягинцев.Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года.Комментаторами прямой трансляции церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, станут телеведущая Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, сообщает РИА Новости.