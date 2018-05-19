Киев хотел бы сохранить транзит российского газа в Европу. В связи с этим Украина после 2020 года предложит Газпрому выгодный тариф: чем больше объем газа, тем дешевле его транзит будет обходиться российской компании.

Киев хотел бы сохранить транзит российского газа в Европу. В связи с этим Украина после 2020 года предложит "Газпрому" выгодный тариф: чем больше объем газа, тем дешевле его транзит будет обходиться российской компании.Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Он отметил, что объем поставок газа при этом должен быть для Украины "коммерчески целесообразным", передает ТАСС.Попытки Киева добиться сохранения транзита газа по территории Украины связаны, в частности, с газопроводом "Северный поток – 2", который будет запущен в работу в 2019 году. Он удвоит мощность "Северного потока", повторяя его маршрут в обход Украины, Белоруссии и Польши.О том, что "Газпром" готов вести переговоры с "Нафтогазом" после окончания текущего контракта (2019 год), заявлял глава правления российского холдинга Алексей Миллер. "Газпром", по его словам, готов сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. Это произойдет, если Киев докажет, что новый контракт экономически целесообразен.