В Виндзоре завершилось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. Зарубежные таблоиды отметили, что церемония выдалась на удивление современной.
В Виндзоре завершилось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. Зарубежные таблоиды отметили, что церемония выдалась на удивление современной.
Вероятно, модерн не пришелся по вкусу бабушке жениха королеве Елизавете II. С самого начала свадьбы она не проронила ни одной улыбки.
Королева с каменным видом приехала в часовню Святого Георга, и в то время как ее муж принц Филипп приветствовал собравшихся, Елизавета сохраняла напускную холодность. К середине церемонии сдался и Филипп, перестав реагировать на происходящее.
"Кислому" настроению британской королевы соответствовал и ее наряд. Для свадьбы внука она выбрала лаймово-лимонный шелковый костюм и шляпку в тон, украшенную фиолетовым цветком. Как всегда, Елизавета надела яркий наряд, который было трудно пропустить.
Когда королевская семья вышла из часовни проводить молодых, Елизавета осталась на своем месте. Однако уже позже ее заметили у дальнего выхода, мимо которого проезжала карета с Гарри и Меган. Королева все также не показывала эмоций. Объяснения столь странному поведению бабушки пока нет.
Отметим, когда проходила церемония венчания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Елизавета II сопровождала молодоженов практически на каждом шагу. Королева искрилась счастьем, радостно приветствовала гостей и даже в своем фирменном стиле махала рукой толпе.