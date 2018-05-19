В Виндзоре завершилось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. Зарубежные таблоиды отметили, что церемония выдалась на удивление современной.

В Виндзоре завершилось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. Зарубежные таблоиды отметили, что церемония выдалась на удивление современной.Вероятно, модерн не пришелся по вкусу бабушке жениха королеве Елизавете II. С самого начала свадьбы она не проронила ни одной улыбки.Королева с каменным видом приехала в часовню Святого Георга, и в то время как ее муж принц Филипп приветствовал собравшихся, Елизавета сохраняла напускную холодность. К середине церемонии сдался и Филипп, перестав реагировать на происходящее."Кислому" настроению британской королевы соответствовал и ее наряд. Для свадьбы внука она выбрала лаймово-лимонный шелковый костюм и шляпку в тон, украшенную фиолетовым цветком. Как всегда, Елизавета надела яркий наряд, который было трудно пропустить.Когда королевская семья вышла из часовни проводить молодых, Елизавета осталась на своем месте. Однако уже позже ее заметили у дальнего выхода, мимо которого проезжала карета с Гарри и Меган. Королева все также не показывала эмоций. Объяснения столь странному поведению бабушки пока нет.Отметим, когда проходила церемония венчания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Елизавета II сопровождала молодоженов практически на каждом шагу. Королева искрилась счастьем, радостно приветствовала гостей и даже в своем фирменном стиле махала рукой толпе.