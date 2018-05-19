Басманный суд Москвы арестовал руководителя группы компаний Роспан Никиту Колесникова, фигуранта дела о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа.

Басманный суд Москвы арестовал руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова, фигуранта дела о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа.Как передает "Интерфакс", об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, подчеркнув, что служители Фемиды удовлетворили ходатайство следователя и отправили Колесникова за решетку до 16 июля.Ранее тот же суд избрал такую же меру пресечения подельнику Колесникова – бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову.Данный вердикт продиктован тяжестью обвинения в адрес подсудимых – их обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.Третьим по данному уголовному делу проходит экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.