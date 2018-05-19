В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная фабрика погоды, в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-05-2018-kompaniya-ford-postroila-sobstvennuyu-fabriku-pogody.html" target="_blank">Компания Ford построила собственную фабрику погоды</a> - В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная фабрика погоды, в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.
[url=http://33live.ru/novosti/19-05-2018-kompaniya-ford-postroila-sobstvennuyu-fabriku-pogody.html]Компания Ford построила собственную фабрику погоды[/url] - В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная фабрика погоды, в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.