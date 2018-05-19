В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная фабрика погоды, в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.

В Кельне открылся необычный центр Ford, в котором будут проводиться испытания автомобилей в разных климатических условиях. По сути, это технологичная "фабрика погоды", в которой можно создать практически любые погодные условия - от изнуряющей жары до лютого мороза и ураганов.