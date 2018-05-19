В модельном семействе VAG появляются все новые братья: у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.

В модельном семействе VAG появляются все новые "братья": у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.