В модельном семействе VAG появляются все новые братья: у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-05-2018-kompaniya-seat-draznit-bolshim-semimestnym-krossoverom.html" target="_blank">Компания Seat дразнит большим семиместным кроссовером</a> - В модельном семействе VAG появляются все новые братья: у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.
[url=http://33live.ru/novosti/19-05-2018-kompaniya-seat-draznit-bolshim-semimestnym-krossoverom.html]Компания Seat дразнит большим семиместным кроссовером[/url] - В модельном семействе VAG появляются все новые братья: у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.