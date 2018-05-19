Ксения Бородина пропала после сообщения о смерти отца. Ведущая Дома-2 не появляется в Сети.

Ксения Бородина пропала после сообщения о смерти отца. Ведущая "Дома-2" не появляется в Сети.Ксения известна своей почти маниакальной страстью к Instagram. Звезда телестройки каждый день постит фото и видео в соцсети. Причем иногда по сториз можно проследить все 24 часа из одного дня жизни Ксюши.Однако после известия о смерти отца Бородина замолчала. Телеведущая не обновляла свою страничку больше суток. Поклонники, привыкшие из первых рук получать новости о своей любимице, запаниковали.Народ оставляет на страничке Ксении комментарии, большинство из них – соболезнования в связи с утратой, но некоторые все же интересуются, куда пропала сама Бородина. "Соболезнования. Вам. Но Вы почему то м олчите", "А где Ксюша, почему нет новых фоток", "Ксю, соболезную", "Соболезную потере", – написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Напомним, в Грузии в возрасте 78 лет скончался отец ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Долгие годы мужчина боролся с неизлечимым заболеванием. Состояние Амоева серьезно ухудшилось несколько месяцев назад, после смерти его родного брата.