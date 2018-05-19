Власти Кубы угрожают тюрьмой журналистам, работающим на месте падения самолета без аккредитации. Если изображения, полученные на месте трагедии, не одобрены кубинским режимом, журналиста могут задержать.

Власти Кубы угрожают тюрьмой журналистам, работающим на месте падения самолета без аккредитации. Если изображения, полученные на месте трагедии, не одобрены кубинским режимом, журналиста могут задержать. Срок тюремного заключения в случае подобного нарушения – до 8 лет.Самолет Boeing 737-200, летевший из Гаваны в Ольгин, рухнул вскоре после взлета – между аэропортом имени Хосе Марти и Сантьяго-де-лас-Вегасом (пригород Гаваны). На его борту было 110 человек – 104 пассажира и 6 членов экипажа, передает РИА Новости. За исключением пяти человек, все пассажиры были кубинцами. Сообщается о трех выживших.Появилась первая версия крушения: самолет после вылета из воздушной гавани по какой-то причине попытался вернуться и задел линию электропередач.