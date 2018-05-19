Алена Свиридова пришла на программу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Во время шоу певица рассказала из-за чего рассталась с первым мужем и отцом своего старшего сына.

Алена Свиридова пришла на программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Во время шоу певица рассказала из-за чего рассталась с первым мужем и отцом своего старшего сына."Я была школьницей, а он уже студент. Сережа произвел на меня большое впечатление – он умный, уже тогда в совершенстве владел немецким. Мы не так чтобы долго встречались, быстро поженились. Он был моим первым мужчиной. Уже на четвертом курсе я забеременела и к диплому была с Васей на руках" – призналась Свиридова.Но в то время Алена была слишком молодой для семейной жизни. Как пояснила артистка, она не успела даже почувствовать себя взрослой, "вкусить взрослой жизни", и сразу стала женой и мамой. В итоге первый брак певицы длился пять лет. А потом влюбилась и ушла к другому.По словам Свиридовой, о своем поступке она пожалела. "Мне жалко что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощение", – рассказала Алена.Во время эфира поддержал Свиридову ее сын Василий. Сейчас ему 35 лет. Мужчина работает программистом. Он живет вместе с отцом в Канаде. На программе Лера Кудрявцева показала подготовленное специально к эфиру видео обращение Василия.Отметим, что сегодня Свиридова счастлива с бизнесменом Давидом Варданяном. Однако замуж певица больше не хочет.