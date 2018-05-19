Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу в четвертьфинале престижного турнира в Риме над Еленой Остапенко. Россиянка по итогам трех сетов оказалась сильнее шестой ракетки мира – 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу в четвертьфинале престижного турнира в Риме над Еленой Остапенко. Россиянка по итогам трех сетов оказалась сильнее шестой ракетки мира – 6:7 (6:8), 6:4, 7:5."В этом матче ощущался адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис, взлеты и падения, – цитирует Шарапову Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт WTA. – Приятно вернуться на такой уровень. Мои болельщики были все это время верны мне, поэтому мне было приятно продемонстрировать теннис такого качества у них на глазах".Напомним, что за выход в финал Шарапова поспорит с победительницей другой пары Симона Халеп (Румыния) – Каролин Гарсия (Франция).