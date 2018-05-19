При взлете с аэродрома под Пермью загорелся сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Возгорание возникло в правом двигателе реактивного самолета еще при движении по взлетно-посадочной полосе. Экипаж применил экстренное торможение.

При взлете с аэродрома под Пермью загорелся сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Возгорание возникло в правом двигателе реактивного самолета еще при движении по взлетно-посадочной полосе. Экипаж применил экстренное торможение. Двигатель был потушен силами штатного пожарного расчета пермского аэропорта Большое Савино.Аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС. Продолжается обслуживание пассажиров и рейсов. Никто при этом авиационном инциденте не пострадал.Истребитель был без боекомплекта.До модернизации самолеты МиГ-31 классифицировались как дальние истребители-перехватчики. После модернизации самолеты МиГ-31БМ оснастили новой системой управления вооружением. После модификации МиГ стал многоцелевым самолетом, несущим вооружение для поражения как воздушных, так и наземных целей. При этом боевая эффективность модификации БМ увеличилась почти в три раза.