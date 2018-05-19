Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны. В это время по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 рядом с Гаваной. В это время по всей стране будут приспущены государственные флаги."Боинг", арендованный у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс из Гаваны в восточный город Ольгин, на его борту находились 110 человек, включая членов экипажа.Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу. Черные ящики пока не обнаружены, сообщает РИА Новости.По рассказам очевидцев, разбившийся самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Бортинженер, обслуживавший рейс, вылетевший на несколько минут раньше позднее разбившегося самолета считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.Последнее авиационное происшествие было зафиксировано 25 декабря 1999 года, когда самолет Як-42 потерпел крушение в 12 километрах от испанского города Валенсия​​​. В результате инцидента погибли 22 человека, включая членов экипажа.