Шиитский блок Саирун победил в парламентских выборах в Ираке. Его возглавляет известный религиозный деятель Мукдата ас-Садр. У представителей Саируна – 54 места в парламенте страны.

Шиитский блок "Саирун" победил в парламентских выборах в Ираке. Его возглавляет известный религиозный деятель Мукдата ас-Садр. У представителей "Саируна" – 54 места в парламенте страны.Коалиция "Фатх" ("Завоевание"), возглавляемая бывшим министром транспорта и командиром шиитских ополченцев, получила 47 мест в парламенте, передает РИА Новости. Третье место принадлежит коалиции "Наср" ("Победа") – 42 места. Лидер "Насра" – премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.Выборы прошли 12 апреля, явка составила 44,52 процента. Состав парламента определяли 10,7 миллиона избирателей. Прошедшие выборы – первые после освобождения Ирака от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).Победившая коалиция сформирует правительство, которое будет функционировать в ближайшие четыре года.