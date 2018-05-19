Российский кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире шоу Владимира Соловьева на канале Россия-1 заявил, что Украина еще может вернуть Крым. Кинодеятель даже назвал способ, который поможет Киеву.

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире шоу Владимира Соловьева на канале "Россия-1" заявил, что Украина еще может вернуть Крым. Кинодеятель даже назвал способ, который поможет Киеву.По словам Шахназарова, воссоединиться с полуостровом Украина может, вступив в союз с Россией и организовав одно мощное государство. "Тогда и мост будет общий, и Крым будет общий", – заявил он.Своим мнением режиссер поделился в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя заявления Киева в связи с открытием движения по Крымскому мосту. Шахназаров отметил, что Украина и украинский народ – это часть большой российской нации."Он (украинский народ – прим.ред.) может жить отдельно, но все равно смысл в этом", – сказал кинодеятель, добавив, что на строительстве моста наверняка работало много граждан Украины.По его словам, Крымский мост – это повод для гордости. "Великая нация может построить такое великолепное сооружение", – подчеркнул он.Кроме того, Шахназаров убежден, что украинцев вводили в заблуждение. Поэтому сейчас в Киеве так бурно реагируют на то, что мост действительно построен. Мнение режиссер поддержал политолог Сергей Михеев, заявивший, что четыре года подряд на Украине рассказывали, что через Керченский пролив строят "надувной мост из пластилина".