Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 32-летнего приезжего напали двое мужчин, которые отобрали у него мобильный телефон и денежные средства...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 22 и 30-летних приезжих по подозрению в покушении на грабеж.
В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступило сообщение об уличной драке возле одного из домов на Украинском бульваре.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 32-летнего приезжего напали двое мужчин, которые отобрали у него мобильный телефон и денежные средства. По горячим следам злоумышленники были задержаны.
Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЗАО
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