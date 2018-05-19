Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 32-летнего приезжего напали двое мужчин, которые отобрали у него мобильный телефон и денежные средства...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 22 и 30-летних приезжих по подозрению в покушении на грабеж.В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступило сообщение об уличной драке возле одного из домов на Украинском бульваре.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 32-летнего приезжего напали двое мужчин, которые отобрали у него мобильный телефон и денежные средства. По горячим следам злоумышленники были задержаны.Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39