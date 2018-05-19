В Виндзоре прошло венчание принца Гарри и Меган Маркл. Одну из важных ролей во время церемонии сыграла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта.

В Виндзоре прошло венчание принца Гарри и Меган Маркл. Одну из важных ролей во время церемонии сыграла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта.Трехлетняя малышка была подружкой невесты. Шарлотта приехала в часовню Святого Георга незадолго до начала церемонии. Ее сопровождала мама Кейт Миддлтон.Девочка была одета в традиционное белое платье подружки невесты, ее каштановые волосы украшал венок из белых и нежно-розовых роз. Маленькая принцесса выглядела обворожительно и стала очаровательным украшением свадьбы.В самом конце торжества, когда Гарри и Меган уже будучи мужем и женой появились на ступенях часовни, их вместе с другими родственниками сопровождала и принцесса. В тот момент она привлекла к себе все внимание публики. Шарлотта держала за одну руку маму, а свободной ладошкой приветствовала топу, выглядя при этом абсолютно очаровательной.Британцы пришли в восторг от малышки. "Боже, это же маленькая Диана", "Какая куколка", "Какая изящная малышка, сразу видно, что это внучка леди Ди", "Только я вижу это сходство с Дианой?" – написали в соцсети поклонники королевской семьи.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После церемонии молодожены на карете отправились приветствовать жителей Виндзора.