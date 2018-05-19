Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Актриса у алтаря сказала да.

Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Актриса у алтаря сказала "да".Гарри надел на палец Меган кольцо, которое было изготовлено из куска валлийского золота, подаренного королевой Елизаветой II. После этого архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил принца и актрису мужем и женой.Отметим, что обручальное кольцо принца сделано из белого золота с текстурным обрамлением. Символы бесконечной любви в часовню Святого Георгия доставил герцог Кембриджский Уильям. Он выступает в роли шафера Гарри. Отметим, что оба брата надели форму полка Blues & Royals.Невеста выбрала для самого счастливо дня в жизни элегантное белое платье классического кроя с кружевом и длинными рукавам. Дополняла образ длинная фата. Наряд создал известный британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.Новость дополняется