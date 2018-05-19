Футбольный клуб Парма спустя три года после признания банкротом вернулся в высшую лигу итальянского футбола – Серию А. Случилось это после того, как в матче заключительного 42 тура пармезанцы на выезде со счетом 2:0 обыграли Специю.

Футбольный клуб "Парма" спустя три года после признания банкротом вернулся в высшую лигу итальянского футбола – Серию А. Случилось это после того, как в матче заключительного 42 тура "пармезанцы" на выезде со счетом 2:0 обыграли "Специю".По итогам чемпионата во втором по силе дивизионе "Парма" с 72 очками заняла вторую строчку, которая дает право на повышение в классе. При этом его главный конкурент за место в Серии А – "Фрозиноне", набрал столько же очков, но в итоге уступила по дополнительным показателям.Напомним, что "Парма" в 2015 году из-за проблем с финансированием был признан банкротом и понижен в классе до четвертого дивизиона Италии. Примечательно, что в каждый из своих сезонов "пармезанцы" добивались повышения в классе и для возвращения в элиту итальянского футбола им понадобилось три года.