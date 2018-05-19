Исследованием установлено, что изъятые у задержанного награды являются подлинными государственными наградами СССР. Мужчина пояснил, что медали он нашел на улице...

Сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Арбат задержан мужчина, подозреваемый в сбыте государственных наград СССР.Участковыми уполномоченными полиции задержан 23-летний приезжий, подозреваемый в сбыте государственных наград. При личном досмотре у него изъяты юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», а также медаль «За Победу над Германией». Исследованием установлено, что награды являются подлинными государственными наградами СССР. Задержанный пояснил, что медали он нашел на улице.Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60