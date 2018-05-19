В Ольховском тупике к заявителю подошел неизвестный и, сдавив шею рукой, похитил из нагрудного кармана рубашки денежные средства, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В полицию от приезжего 58-летнего мужчины поступило заявление о грабеже. Сотрудники полиции установили, что в Ольховском тупике к заявителю подошел неизвестный и, сдавив шею рукой, похитил из нагрудного кармана рубашки денежные средства, после чего скрылся. Оперативники уголовного розыска по горячим следам на Новорязанской улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий. У злоумышленника изъяты похищенные деньги.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60