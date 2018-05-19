Девушка требовала у заявительницы возврата долга. Так как потерпевшая денежные средства не возвращала, она стала угрожать ей применением насилия и забрала деньги...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Северное Измайлово задержали подозреваемую в самоуправстве.В территориальный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестная, угрожая применением насилия, похитила у неё кошелёк с документами и денежными средствами в размере более 100 тысяч рублей.Участковые ОМВД России по району Северное Измайлово задержали 22-летнюю подозреваемую по месту проживания, в квартире одного из домов на Братиславской улице. Как было установлено, девушка требовала у заявительницы возврата долга в размере более 100 тысяч рублей. Так как потерпевшая денежные средства не возвращала, она стала угрожать ей применением насилия и забрала деньги.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73