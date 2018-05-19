После рассказа гостей ребята вместе с полицейскими под музыку приступили к зарядке. Далее сотрудники Управления рассказали и показали на практике различные приёмы по разоружению преступника...

Ни для кого не секрет, что в «здоровом теле - здоровый дух», и для его поддержания, необходимо регулярно занимаясь спортом, ну а если не хватает времени на серьёзные силовые упражнения, то в обязательном порядке нужно делать ежедневную зарядку.В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, сотрудники Отделения профессиональной подготовки УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с членом Общественного совета при УВД – заслуженной артисткой России Татьяной Черняевой, провели для учащихся 6-8 классов ГБОУ школа № 1101 общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».В самом начале полицейские немного рассказали о себе, после чего показали пару упражнений для мальчиков, в то время пока представитель Общественного совета уделила свое внимание прекрасной половине. Татьяна Черняева наглядно продемонстрировала девочкам как нужно правильно ходить, как держать спину и плечи, чтобы их походка выглядела еще более грациозной, а для этого необходимо всегда следить за собой и делать несколько специальных упражнений.После рассказа гостей ребята вместе с полицейскими под музыку приступили к зарядке. Далее сотрудники Управления рассказали и показали на практике различные приёмы по разоружению преступника. Ребята с интересом повторяли за полицейскими все элементы самозащиты. Все участники акции сфотографировались на память, а затем подробно расспросили полицейских об их службе и о том, куда поступить чтобы в будущем также стоять на страже закона.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56