Посольство и генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы, на данный момент информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолёта нет.

Посольство и генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы, на данный момент информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолёта нет.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в диппредставительстве.Boeing 737-200 кубинской аваиакомпании Cubana de aviacion, выполнявший внутренний рейс Гавана – Ольгин, разбился 18 мая при взлете в международном аэропорту кубинской столицы при взлете.По предварительным данным, на его борту находилось 105 человек, из них пятеро – дети.После падения самолет загорелся. СМИ сообщают о трех выживших, один из которых позднее скончался от полученных ожогов в госпитале.На месте происшествия находятся лидер Кубы Мигель Диас-Канель и другие высокопоставленные руководители страны.