Дочери Владимира Турчинского Ксении уже 18 лет. Девушка стала успешной моделью. Красавица Ксения поразила Китай своей внешностью.

Дочери Владимира Турчинского Ксении уже 18 лет. Девушка стала успешной моделью. Красавица Ксения поразила Китай своей внешностью."К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу. Для подиума я оказалась низковата – 1 метр 71 сантиметр, а лицо позволяло работать на фото и видео", – рассказала Ксения.Девушка не ставила себе целью сделать карьеру модели. "Просто хотела съездить в Китай, и вдруг подвернулся модельный бизнес. Предложат еще сниматься – буду, но я не воспринимаю это как профессию", – цитирует дочь Туринского Wday.ru.По словам Ксении сначала работа в модельном бизнесе была словно магия, но потом все приобрело нездоровую форму. Порой девушке приходилось изо всех сил стараться впихнуть себя в стандарты красоты. "Я летала в Париж, где на показе мод познакомилась с девушкой из Югославии, которая, когда узнала, чем я занимаюсь, довольно грубо спросила, зачем мне это надо. И я задумалась", – отметила Ксюша.За этот год она успела попробовать себя в разных профессиях, и это не всегда было связано с модельным бизнесом. К примеру, Ксения трудилась контент-менеджером и SMM-специалистом, а также стажировалась в журнале в отделе культуры."Скоро планирую поступать в университет на гуманитарную специальность. Отец всегда давал понять, что ни одна из его заслуг и регалий не имеет ко мне ни малейшего отношения. Я должна всего добиться сама", – поделились девушка