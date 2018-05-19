Королева Елизавета II сделала свадебный подарок своему внуку принцу Гарри. Он стал герцогом.

Королева Елизавета II сделала свадебный подарок своему внуку принцу Гарри. Он стал герцогом."Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Суссекский, граф Дамбартонский и барон Килкил", — сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.Таким образом, принца Гарри больше нет. Он стал Его Королевским Высочеством герцогом Суссекским, а Меган Маркл после свадьбы получит титул Ее Королевского Высочества герцогини Суссекской.Отметим, что титулы графа и графини Дамбартонских для Гарри и его жены будут распространяется на Шотландию, а барона и баронессы Килкил – на Северную Ирландию.Свадьба младшего сына принцессы Дианы и американской актрисы Меган Маркл состоится в субботу, 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.Отметим, что в 2011 году принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы. Он и его жена Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.