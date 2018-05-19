Ракетный комплекс Сармат должен поступить в войска в 2020 году, а ракетный комплекс Авангард — в 2019 году.

Ракетный комплекс "Сармат" должен поступить в войска в 2020 году, а ракетный комплекс "Авангард" — в 2019 году.Как передает "Интерфакс", заявил в ходе военного совещания с участием руководства Минобороны и глав оборонных предприятий, президент РФ Владимир Путин.Он попросил участников заседания подробно рассказать о ходе проводимых работ и опыте эксплуатации новейших систем.Глава государства подчеркнул, что весьма важно, чтобы между гражданскими и оборонными сферами экономики существовало встречное движение инноваций. Как передает ТАСС, Путин подчеркнул, что "тенденции в развитии технологий во многом совпадают и являются во многом общими".Президент России призвал при цифровизации сохранить надежность, эффективность и простоту в эксплуатации российских вооружений.Путин поблагодарил российских ученых, конструкторов, рабочих за то, что созданные ими образцы вооружения превратили многие иностранные образцы в бесперспективные и морально устаревшие.