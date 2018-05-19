Международная организация Репортеры без границ требует предоставить бесспорные доказательства при обвинении главного редактора РИА Новости Украина в государственной измене.

Международная организация "Репортеры без границ" требует предоставить бесспорные доказательства при обвинении главного редактора "РИА Новости Украина" в государственной измене."Власти должны либо четко объяснить, в чем заключалась государственная измена, либо незамедлительно освободить Кирилла Вышинского", — заявил представитель этой организации Йоханн Бир. Он добавил, что украинское и международное право должно соблюдаться.Кирилл Вышинский был задержан 15 мая у подъезда своего дома Службой безопасности Украины. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов. Одновременно СБУ заявила, что раскрыла якобы антиукраинскую направленность медиаструктур, подконтрольных России.Херсонский городской суд принял решение оставить Вышинского под стражей на два месяца — до 13 июля, пока идет следствие. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ.МИД России потребовал незамедлительного освобождения Вышинского агентства и призвал зарубежных партнеров обратить внимание на правовой беспредел на Украине. В защиту главного редактора высказалась Международная федерация журналистов и представитель ОБСЕ по свободе СМИ, сообщает ТАСС.