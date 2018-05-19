Свадьба деверя стала для Кейт Миддлтон первым официальным выходом в свет после рождения третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская основательно подготовилась.

Свадьба деверя стала для Кейт Миддлтон первым официальным выходом в свет после рождения третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская основательно подготовилась.Кейт появилась на церемонию одной из последних, так положено по протоколу. Герцогиня выбрала для свадьбы скромное бледно-желтое пальто от Александра Маккуина и элегантную шляпку, созданную Филиппом Трейси.Миддлтон после родом сильно похудела, но это лишь придало ее образу изящества. Кейт излучала красоту и умиротворенность.Через несколько минут появилась и невеста. Меган в свой самый счастливый ден надела белое платье классического кроя с кружевом и длинными рукавам. Дополняла образ длинная фата.Многие разочарованное вздохнули, увидев Маркл, не так они себе представляли невесту принца. Актриса заметно нервничала, озиралась по сторонам, и, стараясь сохранить лицо, по-голливудски улыбалась.Отметим, что герцогиня Кембриджская Кэтрин совсем недавно оправилась от родов. 23 апреля она подарила сына принцу Уильяму. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.Напомним, венчание принца Гарри и Меган Маркл проходит 19 мая в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка. На свадебную церемонию приглашены 600 человек.